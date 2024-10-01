تحقيقات في وفاة فتاة بعد سقوطها من أعلى عقار بالمرج

تجري الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحقيقات موسعة في واقعة قيام بفتاة بإنهاء حياتها بعدما القت نفسها من أعلي العقار محل سكنها بمنطقة المرج.

تبين من التحقيقات الأولية أن الفتاة كانت تمر بأزمة نفسية بعد وفاة والدها؛ مما دفعها لإنهاء حياتها حزنا عليه.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة المرج، مفاده سقوط فتاة من علو ومصرعها.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة فتاة عمرها 29 سنة، مصابة بكسور وكدمات، وتوفيت إثر إصابتها البالغة ونزيف داخي.

جرى نقل جثمان المتوفاة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتُباشر النيابة التحقيقات.