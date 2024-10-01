محافظ الفيوم يفتتح معرض "حزب الشعب الجمهوري" لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ اليوم، معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والذي أقامه حزب الشعب الجمهوري، بالتعاون مع بعض التجار، بالطريق الدائري حول مدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، النائب سيد سلطان عضو مجلس النواب، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالفيوم، وسامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وأعضاء هيئة مكتب الحزب، والأمناء المساعدين، وأمناء المراكز، وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة، وحشد كبير من المواطنين.



عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام ومحتويات المعرض ، التي تشتمل على عدد من السلع الغذائية الأساسية، التي يتم بيعها بأسعار مخفضة، مثل منتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والسمنة، والعسل، والعصائر، والتوابل، والمنظفات وغيرها من السلع الأساسية،

وتأكد المحافظ من تخفيضات أسعار السلع المعروضة، وبيعها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأكد ، على ضرورة استمرارية المعرض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن معارض "السلع والمواد الغذائية المخفضة" تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير متطلباتهم الحياتية والأساسية، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم هذا المعرض.

وثمن "الأنصاري"، جهود الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، في تنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، والمشاركة في المبادرات التي تستهدف رفع العبء عن كاهل غير القادرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

من جهته، قال سيد سلطان أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، أن معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، يستهدف الأسر البسيطة والأولى بالرعاية والاكثر إحتياجاً، ضمن مبادرة"مع الناس"، التي أطلقها الحزب من خلال توفير العديد من المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بتخفيضات تصل إلى ما يقارب 20 %،

وأكد أن المعرض يضم كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية الأساسية، ويستمر لفترة طويلة لخدمة مواطني المحافظة.

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