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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بسبب إغلاق المجال الجوي.. عودة رحلة مصر للطيران المتجهة إلى عمان

مصر للطيران
مصر للطيران
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أعلنت وزارة الطيران المدني أن رحلة مصر للطيران رقم MS 701 المتجهة من القاهرة إلى عمان قد  عادت مرة أخرى إلى مطار القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن؛ وقامت كل من فرق العلاقات العامة بكل من شركتى مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى باستضافة ركاب الطائرة وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم، 

كان قد تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي نظرًا لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بالمطار؛ في ضوء إغلاق المجال الجوي ببعض الدول المجاورة.

وذلك نظرًا لتصاعد الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا من وزارة الطيران المدني على طمأنة الرأي العام وسلامة المسافرين، اكدت أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعى ووفقا لأعلى معدلات السلامة ويشهد انتظامية في حركة التشغيل، كما أنه جار التنسيق مع دول الجوار في ضوء قيام كل من دولتى الأردن والعراق بإغلاق مجالهما الجوي.


 وناشدت الوزارة جميع العملاء المسافرين عبر رحلات شركات الطيران المتجهة إلى كل من بغداد واربيل والأردن  مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات والإعلان عن كل ما هو جديد في هذا الشأن.

وأكدت أن هناك متابعة مستمرة لمستجدات الأوضاع الراهنة وسيتم الإعلان عنها أولا بأول.

وزارة الطيران المدني اغلاق المجال الجوى مطار القاهرة عمان