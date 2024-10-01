دوري أبطال آسيا.. الهلال السعودي يقسو على الشرطة العراقي

قسى فريق الهلال السعودي على ضيفه الشرطة العراقي بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.

دخل الهلال المباراة بقوة أمام الشرطة، وسيطر على مجريات اللعب، حتى تمكّن من هز شباك الضيوف مبكرًا.

نتيجة مباراة الهلال ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا

افتتح ماركوس ليوناردو التهديف في الدقيقة 11، قبل أن يُضيف الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال على الشرطة بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح القائد سالم الدوسري في تعزيز تقدم الزعيم بهدف ثالث في الدقيقة 47، ثم سجل ناصر الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 73، ليختتم محمد كنو الخماسية في الدقيقة 90+5.

كان الهلال السعودي، فاز على الريان القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى لمجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

بتلك النتيجة، تصدّر الهلال جدول ترتيب مجموعة الغرب من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 6 نقاط، بينما تجمّد رصيد الشرطة عند نقطة وحيدة في المركز الحادي عشر.