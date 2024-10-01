شركة السكر تفوز بالدرع العمومي لبطولة الجمهورية للشركات

فاز فريق شركة السكر والصناعات التكاملية لكرة اليد الشاطئية بالدرع العمومي لبطولة الجمهورية للشركات، بعد تغلُّبه على فريق الشرقية للدخان ضمن فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ57 التى أُقيمت بمحافظة بورسعيد.

تسلَّم درع فريق شركة السكر العضوُ المنتدب عصام البدوي من محب حبشي -محافظ بورسعيد، ومحمد عثمان هارون رئيس الاتحاد العام الرياضى للشركات في ختام الدورة الحالية.

شارك في البطولة نحو 22.800 لاعب وإداري يتبارون في 142 مسابقة يمثلون 365 شركة بين القطاعين العام والخاص.

وأُقيمت مساء اليوم فعاليات حفل ختام بطولة الشركات في نُسختها الـ 57 التي أُقيمت فعالياتها على مدار شهر كامل علي الملاعب والصالات الرياضية بمحافظة بورسعيد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

شهد حفل الختام محب حبشي محافظ بورسعيد، ومحمد عثمان هارون رئيس اتحاد الشركات، ومحمود عبدالعزيز مدير إدارة الاتحادات النوعية، وأشرف البجريني رئيس قطاع الرياضة، وأحمد إسماعيل نائب رئيس اتحاد الشركات والمستشار إسماعيل عبد الحكيم السكرتير العام، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الشركات، الذي تضمن طابور العرض وإنزال وتسليم الدروع للفرق الفائزة.