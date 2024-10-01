إطلاق مبادرة أول مدن الجيل الأول المطور بدمياط الجديدة

قال الدكتور محمد العرابي، وكيل مجلس أمناء دمياط الجديدة، إن مدينة دمياط الجديدة ستشهد نقلة حضارية وتطويرية كبيرة.

وأعلن العرابي عن إطلاق مبادرة مدينة دمياط الجديدة بعنوان مدينة هادئة، آمنة، منضبطة، نظيفة، وهى الفكرة الأساسية التى من خلالها تم تخطيط وإنشاء المدينة، عبر تضافر جهود كافة الجهات المعنية، للوصول إلى الهدف المطلوب.

في سياق متصل، قدَّم العرابى وكيل المجلس، عرضا تقديميا تفصيليا، بالأفكار والمقترحات لتطوير المدينة وتنميتها لتصبح أول مدينة من مدن الجيل الأول المطورة، لتنافس مدن الجيل الرابع.

وأوضح أن مدينة دمياط الجديدة تُعد أولى مدن الجيل الأول المطور، وهى واحدة من أهم المدن الجديدة في مصر، وتضم مجموعة من الخدمات اللازمة لكافة السكان بمختلف الفئات وتوفير أنشطة مختلفة مما يحقق العدالة اللازمة لجميع الفئات بها.

وأشار العرابى إلى الجهد الملموس للأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة، وما يبذله المجلس والجهاز من مجهودات ملموسة فى المدينة، وحرصهما على توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

وأكد أن هناك جهودا في عدة مجالات، أبرزها ملفات الأمن والتعليم ولصحة، والخدمات المقدَّمة التي تهتم برفع جودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

وفى مجال الخدمات الأمنية وافق مجلس الأمناء على تقديم دعم من حساب المجلس، لزوم دعم منظومة كاميرات المراقبة بالمدينة، وزيادة ودعم عدد الكاميرات واستحداث أماكن جديدة لتغطية كافة نقاط الضعف لتأمين جميع أنحاء المدينة، استعدادا لإعلان مدينة دمياط الجديدة مُغطَّاة بكاملها بمنظومة كاميرات المراقبة.