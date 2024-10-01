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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحرس الثوري: صواريخ "فتاح" تدخل الخدمة في الهجوم على إسرائيل

جانب من الهجوم الإيراني
جانب من الهجوم الإيراني على إسرائيل
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أورد التلفزيون الرسمي في إيران، يوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري الإيراني أفاد باستخدام صواريخ فرط صوتية من نوع "فتاح" للمرة الأولى في الهجوم الأخير الذي استهدف إسرائيل.

وفي بيان له، أكد الحرس الثوري أن نسبة نجاح تلك الصواريخ في تحقيق إصابات دقيقة بلغت 90%، حيث استهدفت مواقع محددة داخل إسرائيل.

على صعيد آخر، عبر الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، من خلال تصريح على منصة "إكس"، أن ما تم إظهاره في هذا الهجوم هو جزء بسيط من قدرات إيران العسكرية. وأضاف محذرًا: "نحن لا نسعى إلى تصعيد الأمور أو الدخول في حرب، لكننا مستعدون لمواجهة أي تهديد بشكل حازم ودون تردد".

إيران الحرس الثوري الإيراني إسرائيل