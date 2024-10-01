انطلاق احتفالات نصر أكتوبر في المسرح الروماني بدمياط

أعلن فرع ثقافة دمياط عن انطلاق احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان" تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

تنطلق الاحتفالات على المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة، يوم الأربعاء المقبل، ويشمل العرْض فقرات متنوعة عن ذكرى انتصارات أكتوبر، واسكتش دراما حركية عن زواج القاصرات ضمن مبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان".

وتتواصل فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفي هذا السياق عقَدت مديرية التضامن الاجتماعي، اليوم، محاضرة وورشة عمل عن التغذية الصحيحة، ومبادرة نحو دواء أمن واليقظة الدوائية، وندوة عن زواج القاصرات، وقامت بتوزيع ٤٠ شنطة مدرسية، كما وزعت إدارة الروضة كروت تكافل وكرامة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الادارات الاجتماعية داخل المحافظة.

فيما نفذت مديرية الأوقاف، ندوة عن كيفية بناء الأسرة، ومواجهة زواج القاصرات، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، والقوى العاملة، والأزهر والوعظ، وجامعة دمياط، وجهاز تنمية المجتمع، وعقدت الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ندوة لرفع الجانب التوعوي بين المواطنين لترشيد المياه، واخلاقيات التعامل معها لما يرفع من تحسين حياتهم باكتساب السلوكيات الإيجابية والحد من السلوكيات السلبية، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف.

كما شهدت مديرية التنظيم والادارة، انطلاق فاعليات النسخة الثانية من البرنامج التدريبي التأهيل المتكامل لبناء قدرات واستثمار الطاقات البشرية، الذي يستمر لمدة أربعه أيام في الفترة من ٣٠ سبتمبر لـ ٣ أكتوبر، كما عقدت ندوة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بالمحمدية، حول قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وكذلك المبادئ المستقرة فى مختلف مجالات شئون الخدمة المدنية.

فيما نظَّمت هيئة تعليم الكبار، بقرية المحمدية بإدارة كفر سعد، ندوة توعوية عن مخاطر الأمية وآثارها على الفرد والمجتمع، وعرْض تفصيلي عن الخدمات التى تقدمها الهيئة، وذلك بمشاركة مديرية التضامن التضامن الاجتماعي.