تشيزني يظهر في مباراة برشلونة ويونج بويز.. صور

حرص البولندي فيوتشيك تشيزني على دعم فريق برشلونة الإسباني في مباراته أمام يونج بويز السويسري، التي تُقام حاليًا على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تواجد تشيزني في مدرجات ملعب مونتجويك، لمؤازرة برشلونة أمام ضيفه يونج بويز، قبل الإعلان رسميًا عن إتمام صفقة انتقال حارس المرمى البولندي لصفوف الفريق الكتالوني.

تشيزني يدعم برشلونة أمام يونج بويز

اجتاز تشيزني صاحب الـ34 عامًا الفحوص الطبية، قبل التوقيع على عقود انتقاله إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

وتعد إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، هي السبب الرئيسي في رجوع تشيزني عن قراره باعتزال كرة القدم نهائيًا، وانضمام الأخير إلى صفوف برشلونة.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن مسؤولي برشلونة نجحوا في إنهاء إجراءات التعاقد مع تشيزني، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بنسبة كبيرة غدًا الأربعاء، بعد توقيع حارس منتخب بولندا على العقود بشكل رسمي، مشيرة إلى أن حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي السابق يوجد في برشلونة منذ أمس الإثنين.

ويتقدم برشلونة على يونج بويز بثلاثية نظيفة، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا؛ حيث افتتح روبرت ليفاندفسكي التهديف في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف رافينيا الهدف الثاني، فيما اختتم إينيجو مارتينيز الثلاثية في شوط اللقاء الأول في الدقيقة 37.