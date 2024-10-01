ads
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.. صور

افتتاح مهرجان الإسكندرية
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد حفل افتتاح الدور الـ 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، توافد عدد من نجوم الفن وحضور د.أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

من أبرز الحضور الفنانة الكبيرة نيللي، التي تم إطلاق اسمها على هذه الدورة، والفنان الكبير لطفي لبيب، والفنان كمال أبو رية والفنان أحمد وفيق والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة سلوى محمد علي والفنان رضا إدريس، والمخرجين الكبيرين يسري نصر الله، ومحمد عبد العزيز، ومدير التصوير الكبير سمير فرج، د. غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وعدد من الشخصيات البارزة في الصناعة السينمائية.

يشار إلى أن الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تحمل اسم الفنانة الكبيرة نيللي، وتُقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، فيما تنطلق هذه الدورة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، ومصر للطيران، ومحافظة الإسكندرية وعدد من الجهات.

كانت إدارة المهرجان، قد أعلنت قبل قليل، عن اعتذار الفنانة منة شلبي عن الحضور لتكريمها خلال حفل افتتاح الدورة الـ 40 من المهرجان، الذي يترأسه الناقد الأمير أباظة، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، وذلك لارتباطها بظروف تصوير طارئة خارج البلاد، على أن يتم تكريمها في حفل الختام.

IMG-20241001-WA0341
IMG-20241001-WA0341
IMG-20241001-WA0178
IMG-20241001-WA0178
IMG-20241001-WA0182
IMG-20241001-WA0182
IMG-20241001-WA0337
IMG-20241001-WA0337
IMG-20241001-WA0338
IMG-20241001-WA0338
IMG-20241001-WA0333
IMG-20241001-WA0333
IMG-20241001-WA0335
IMG-20241001-WA0335
IMG-20241001-WA0326
IMG-20241001-WA0326
IMG-20241001-WA0328
IMG-20241001-WA0328
IMG-20241001-WA0322
IMG-20241001-WA0322
IMG-20241001-WA0321
IMG-20241001-WA0321
IMG-20241001-WA0317
IMG-20241001-WA0317
مهرجان الاسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي