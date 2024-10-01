نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.. صور

شهد حفل افتتاح الدور الـ 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، توافد عدد من نجوم الفن وحضور د.أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

من أبرز الحضور الفنانة الكبيرة نيللي، التي تم إطلاق اسمها على هذه الدورة، والفنان الكبير لطفي لبيب، والفنان كمال أبو رية والفنان أحمد وفيق والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة سلوى محمد علي والفنان رضا إدريس، والمخرجين الكبيرين يسري نصر الله، ومحمد عبد العزيز، ومدير التصوير الكبير سمير فرج، د. غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وعدد من الشخصيات البارزة في الصناعة السينمائية.

يشار إلى أن الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تحمل اسم الفنانة الكبيرة نيللي، وتُقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، فيما تنطلق هذه الدورة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، ومصر للطيران، ومحافظة الإسكندرية وعدد من الجهات.

كانت إدارة المهرجان، قد أعلنت قبل قليل، عن اعتذار الفنانة منة شلبي عن الحضور لتكريمها خلال حفل افتتاح الدورة الـ 40 من المهرجان، الذي يترأسه الناقد الأمير أباظة، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، وذلك لارتباطها بظروف تصوير طارئة خارج البلاد، على أن يتم تكريمها في حفل الختام.

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