أحمد حجازي يشارك في فوز نيوم على النجمة بدوري «يلو»

شارك النجم المصري أحمد حجازي، في فوز فريقه نيوم على النجمة بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو».

تواجد أحمد حجازي في تشكيل نيوم الأساسي أمام النجمة، وخاض اللقاء منذ بدايته حتى نهايته، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال مباراة اليوم.

نيوم يواصل انتصاراته بمشاركة أحمد حجازي

دخل نيوم اللقاء بقوة، حيث سجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة السادسة عن طريق كارلوس جونيور، قبل أن يضيف ألفا سيميدو الهدف الثاني في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق حجازي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص أحمد المولد الفارق لفريق النجمة بهدف في الدقيقة 61، ليأتي البرازيلي رومارينيو ويسجل الهدف الثالث لفريق نيوم في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 90+10، أحرز ليو تليكا الهدف الثاني للنجمة من ركلة جزاء، قبل صافرة نهاية المباراة بفوز زملاء أحمد حجازي بنتيجة 3-2.

ويضم فريق نيوم مجموعة من أبرز اللاعبين في الدوري السعودي، مثل سلمان الفرج، رومارينيو، وعباس الحسن، بالإضافة إلى أحمد حجازي ومباي دياني وألفا سيميدو.

وبتلك النتيجة، تصدر نيوم جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو» برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد النجمة عند 6 نقاط في المركز التاسع.