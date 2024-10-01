تعرف على أكثر الأبراج حفاظا على كرامتها وتقديرا لذاتها

كل إنسان يسعى لأن يحافظ على ذاته من خلال أحترامها وتقديرها لكن بطريقة قد تختلف من شخصية إلى أخرى كل على حسب طبيعته.. وبخلاف الشخصيات تختلف درجات التقدير والكرامة، ومن ثم تختلف الأبراج.

نتعرف على أكثر الأبراج تقديرا لكرامتها وذاتها.

فى هذا السياق تحدد عالمه الفلك "منى أحمد" الأبراج في ثلاث منها "الأسد والجدي والسرطان".



برج الأسد



يتصف برج الاسد بأنه برج ناري دائما يميل لأن يدافع عن نفسه ويقدرها لانه يعتز بها ويعتز بكرامته ويتجلي تقديره لذاته بتقديره لها وثقته الشديده بها واحاطته علما بامكانيته ومعرفته بها وهذا التقدير لذاته الذي ينعكس من خلاله تقديره لكرامته يتضح في معاملته مع الآخرين



برج السرطان



يعرف بكونه برج مائي علي وعي بذاته ومن ثم يدرك قيمته وبادراكه لقيمته فهو يدرك نقاط ضعفه وقوته وذلك يتضح من خلال إيمانه القوي وتمسكه بكل القواعد الاخلاقيه التي بها يزود بحس قوي يساعده علي ان يحترم ذاته ويثق بها ويقدر ها ويجعل حدودا للحفاظ علي قيمتها من خلال حفاظه علي كرامته وهذا يتضح من خلال تعامله مع الآخرين في سلامه النفس واحترامه لها وانسجامه معها

برج الجدي



يقدر قيمه ذاته جدا ويحافظ علي كرامته لانه مسؤل ويتحمل مسؤليه التزامه بكل الحدود وقد يتبدي تقديره لذاته من خلال احترامه لمبادئه ورفضه للتنازلات وذلك بسبب تكوين شخصيته علي مدار تعامله مع الآخرين وهو من أكثر الابراج التي تحافظ علي كرامتها وتقدر ذاتها