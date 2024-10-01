البطريرك يوحنّا العاشر يجري سلسلة اتّصالات مع المطارنة في لبنان

أجرى البطريرك يوحنّا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسيّة اليوم، سلسلة اتّصالات مع المطارنة في لبنان شملت المطارنة الياس عودة (بيروت) والياس كفوري (صور وصيدا) وسلوان موسي (جبل لبنان) وباسيليوس منصور (عكار) وأفرام كرياكوس (طرابلس والكورة) وأنطونيوس الصوري (زحلة وبعلبك) اطمأن فيها بطريرك أنطاكية وسائر المشرق على أوضاع الناس في ظلّ ما يجري من حرب مدمرة تشنّها اسرائيل على لبنان.

وشدّد البطريرك يوحنّا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس، على ضرورة التكاتف والتنسيق في هذا الزمن الصعب الّذي يطلّ فيه الخراب والدمار الّذي لم يوفّر بقعة ولا مكانًا.