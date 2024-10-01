المجال الجوي المصري «آمن».. والرحلة المصرية إلى الأردن عادت لمطار القاهرة بشكل طبيعي

نظرًا لتصاعد الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا من وزارة الطيران المدني على طمأنة الرأي العام وسلامة المسافرين ، فإن الوزارة تؤكد على أن المجال الجوي المصري آمن و يعمل بشكل طبيعي، ووفقا لاعلى معدلات السلامة ويشهد انتظامية في حركة التشغيل، كما أنه جاري التنسيق مع الدول الجوار في ضوء قيام كل من دولتى الأردن والعراق بإغلاق مجالهما الجوي.

وأوضحت الوزارة بأن رحلة مصر للطيران رقم MS 701 المتجهة من القاهرة إلى عمان قد تم عودتها مرة أخرى إلى مطار القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن؛ حيث قامت كل من فرق العلاقات العامه بكل من شركتي مصر للطيران وميناء القاهره الجوي باستضافة ركاب الطائرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، هذا وقد تم رفع حالة الإستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي نظرًا لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بالمطار؛ في ضوء إغلاق المجال الجوي ببعض الدول المجاورة .

هذا وتناشد الوزارة جميع العملاء المسافرين عبر رحلات شركات الطيران المتجهة إلى كل من بغداد وأربيل والأردن مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات والإعلان عن كل ما هو جديد في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن هناك متابعة مستمرة لمستجدات الأوضاع الراهنة وسيتم الإعلان عنها أولا بأول.