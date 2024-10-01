مشروع "الحديقة الذكية" في بطولة الدلتا الروبوت.. يوفر المياه ويواكب رؤية مصر 2030

كتبت أميمة الاتربي

في ظل سيطرة التكنولوجيا ، وتنافس الروبوتات في مختلف المجالات أصبحت

المشروعات التكنولوجيا هي المستقبل ،

وتنافس الطلاب في تقديم مشروعات علمية تكنولوجية متميزة ،لتواكب التقدم التكنولوجي العالمي ،ومنها مشروع الحديقة الذكية .

“ البوابة نيوز. التقت المهندس ”عبد الرحمن عرفات "مدرب الفريق لتلقي الضوء علي المشروع ،

وأوضح أن المشروع للطالبات “ وهما “ هايا الحسيني وبريهان الحسيني” ضمن بطولة المبدعين المفتوحة للروبوت الموسم الرابع ، ،و أن المشروع يهدف الي الري الذكي وترشيد استهلاك المياة، وتابع ان المشروع يساعد أيضا في الحفاظ على النباتات , من الطيور والحشرات .

وتتابع ان المشروع يحتوي على صوب زراعية للمحافظة على درجات الحرارة و توفير الإضاءة المناسبة إلى النباتات .

المهندس عبد الرحمن عرفات مدرب الفريق



ويستكمل المهندس " عبد الرحمن عرفات" مدرب الفريق ان المشروع يتضمن الري الذكي ويعتمد على حساس رطوبة التربة ، وان كانت التربة تحتاج إلى ماء ثم نتحكم في مضخة الماء .



ويتضمن المشروع صوبة الزراعية ، والتي تعتمد على حساس الرطوبة والحرارة ويساهم الحساس

في معرفة درجة الحرارة و الرطوبة ، ويتابع" عرفات" أن الحديقة الذكية تتضمن حساس الضوء لمعرفة إذا كانت النباتات تحتاج إلى ضوء نتحكم في درجة الحرارة من خلال المروحة .



و يتابع أن هذا المشروع على عدم تدخل الإنسان و تقليل الأخطاء البشرية حيث أنه يعتمد على الحساسات وإعادة توجيه الأجهزة بناء على قراءة الحساسات والقيم المطلوبة ، وكما تتضمن الحديقة الحديقة الذكية الحماية من الطيور الخارجية وذلك عن طريق حساس يكتشف تلك الاجسام ويضرب الجرس لإزعاج الطيور.، وذلك بهدف اكتشاف وجود الطيور التي تضر النباتات وعندما يكتشف وجود الطيور يقوم باستخدام الأجراس إلخافة وطرد الطيور .

ويروي أن الحديقة مزودة بحساس التربة والذى يساعد في معرفةدرجة رطوبة التربة،و في هذه الحالة نقوم بإزالة الماء الزائد من التربة و في الحالة الوسطى تكون هي الحالة الطبيعية و في حالة الجفاف نقوم بري الماء من مضخة المياة.

ويتابع أن الفريق استخدم حساس الرطوبة والحرارة ، وطبع دجة الحرارة والرطوبة على شاشة العرض،وذلك

ويضيف “عرفات ” أن مع وجود حساس الإضاءة ، فإنه عند ما تشير القراءة إلى وجود ضوء فذلك يدل على وجود الشمس , وثم يدرس الفريق تناسب درجات الحرارة والرطوبة مع وجود الشمس ، أو عدم وجودها ، ثم يضبط أنظمة رفع درجة الحرارة أو خفضها وفقا " للدرجة.

ويتابع أن مشروع الحديقة الذكية يساهم في رؤية مصر 2030والتنمية المستدامة ، حيث أن يساهم في تنمية المساحات الخضراء والحفاظ علي البيئة ، كما يساعد في زيادة الرقعة الخضراء.