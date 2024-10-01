منعًا للنصب باسمها.. "الزراعة" تحذر من الإعلانات المجهولة عن بيع أراض تابعة للوزارة

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين والمزارعين، بعدم الانسياق وراء شركات وهمية وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تعلن عن بيع مساحات من الأراضي الزراعية أو اراضي استصلاح تابعة لوزارة الزراعة.

ونفت وزارة الزراعة في بيان لها، أية صلة بينها وبين أي من الصفحات أو الشركات، أو التنسيق معها في هذا الشأن من قريب أو من بعيد، لافتة إلى أن اية عمليات طرح للأراضي يتم عبر إحراءات قانونية رسمية، أو عن طريق المزايدات العلنية، والتي يتم الإعلان عن جميعها عبر وسائل الإعلام الرسمية، والجهاز الإعلامي التابع للوزارة.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر البيانات والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وقد تؤدي إلى الإضرار بالمواطنين، وتعرضهم للنصب.