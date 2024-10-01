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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد يتلقى نبأ سارًا بشأن برونو فيرنانديز

طرد برونو فيرنانديز
طرد برونو فيرنانديز
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تلقى نادي مانشستر يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، نبأ سارًا بشأن لاعبه البرتغالي برونو فيرنانديز، الذي تعرض للطرد أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حصل برونو فيرنانديز على البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد توتنهام، بعد تدخله العنيف ضد جيمس ماديسون، حينما كان اليونايتد متأخرًا بهدف للا شئ، قبل أن ينتهي اللقاء بخسارة مان يونايتد بثلاثية نظيفة.

قبول استئناف مانشستر يونايتد بشأن طرد برونو فيرنانديز

وأعلن مانشستر يونايتد عن نجاحه في استئناف قرار طرد قائده برونو فيرنانديز أمام توتنهام في قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

كان فيرنانديز، تعرض للطرد المباشر بعد مخالفة ضد لاعب توتنهام جيمس ماديسون، وهو القرار الذي أيده حكم تقنية الفيديو المساعد في ذلك الوقت.

واستجاب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاستئناف مانشستر يونايتد، وألغى قرار الطرد، مؤكدًا أنه كان قراراً خاطئاً. 

وبالتالي، يصبح برونو فيرنانديز متاحًا للمشاركة في المباريات الثلاث المقبلة للشياطين الحمر (أستون فيلا، برينتفورد، وست هام)، والتي كان من المفترض أن يغيب عنها بسبب الإيقاف.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل و3 هزائم.

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