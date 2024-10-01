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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش مع اتحاد الخماسي الحديث الاستعدادات لاستقبال بطولة العالم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وفدا، مساء اليوم الثلاثاء، من الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وذلك لمناقشة و استعراض استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال بطولة العالم لـ "البياثل والترياثل" خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، بحضور الدكتور منصور بكري، السكرتير العام، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام المساعد، ومسئولي الاتحاد العربي والدولي ولفيف من الأجهزة التنفيذية. 

واستعرض محافظ بورسعيد خطة تنفيذ البطولة والتي تشمل ألعاب: (الجرى والسباحة للشواطئ والرماية بالليزر، وسلاح الشيش المبارزة، اللياقة البدنية، وبديل الفروسية).

 كما يشارك في البطولة حوالي 400 متسابق من داخل مصر و خارجها، بالإضافة إلى متسابقين من ذوي الهمم.

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