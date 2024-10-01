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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بمناسبة مرور 51 عاما على انتصارات أكتوبر.. الثقافة السينمائية يعرض فيلم "معركة الوعي" غدا

فيلم معركة الوعي
فيلم معركة الوعي
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ينظم مركز الثقافة السينمائية، باشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "معركة الوعي" من إنتاج المركز القومي للسينما إخراج مختار علي، في السابعة من مساء غد الأربعاء، وذلك بمناسبة مرور 51 عاما على انتصارات أكتوبر.  

يعقب العرض ندوة نقدية يتناول فيها المخرج أحداث الفيلم، ويشاركه الحوار المهندس سعيد قطايف أحد أبطال أكتوبر وهو مهندس مساحة ورسام خرائط  العمليات بحرب أكتوبر ويتحدث فيها عن ذكرياته بحرب أكتوبر المجيدة.

وقال  مدير التصوير د.حسين بكر أن القومي للسينما سيقيم هذا العام العديد من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة المجيدة وذلك في العديد من المحافظات ولمختلف الفئات العمرية.

مركز الثقافة السينمائية معركة الوعي المركز القومي للسينما مختار علي حرب أكتوبر