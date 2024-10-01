الخطيب يهدد لاعبي الأهلي بعقوبات مغلظة

هدد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاعبي الفريق بالتجميد وعقوبات مغلظة في الفترة المقبلة بسبب حالة التراخي والاستهتار والخروج عن النص من بعض اللاعبين، وتراجع مستواهم بشكل كبير، والانشغال بأمور خارج الملعب.

تحدث الخطيب مع مارسيل كولر وسامي قمصان عن أسباب حالة التراخي وغياب التركيز عن معظم نجوم الفريق التي كانت سببا في خسارة الفريق لبطولة كأس السوبر الأفريقي محذرا الجميع من أن استمرار هذا الأمر الذي قد يكلف النادي خسارة مزيد من البطولات المهمة مع بداية الموسم الحالي خاصة أن الأهلي مقبل على بطولتين غاية في الأهمية خلال الشهر الجاري سواء السوبر المحلي أو مونديال الأندية.

من ناحية أخرى تسيطر حالة من الغضب على إمام عاشور لاعب وسط الفريق بعد العقوبة المغلظة التي تم توقيعها عليه من جانب إدارة الكرة بالأهلي بعد خسار السوبر الأفريقي.

كان الأهلي قد قرر التحقيق مع إمام عاشور وتوقيع عقوبة إضافية على اللاعب بعد خروجه عن النص والدخول في أكثر من أزمة خلال مباراة الزمالك في السوبر الأفريقي أبرزها المشادة الكلامية مع لاعبي الزمالك وأزمته مع جمهور الفريق المنافس إلى جانب "خناقة" مع زميله محمد مجدي أفشة.

وعلمت "البوابة نيوز" أن إمام عاشور رفض فكرة توقيع عقوبة إضافية وأبلغ الجهاز الفني بالأمر وأنه جاهز للخضوع للتحقيق بعد عودة الفريق ومتقبل العقوبة التي تم توقيعها على جميع اللاعبين بعد خسارة السوبر.