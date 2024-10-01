الثنائي البديل يقود هجوم إنتر ميلان أمام النجم الأحمر

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة النجم الأحمر الصربي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، نظيره النجم الأحمر على ملعب جوزيبي مياتزا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الثنائي البديل، الإيراني مهدي طارمي والنمساوي ماركو أرناوتوفيتش، هجوم إنتر ميلان أمام النجم الأحمر، في ظل جلوس الثنائي الأساسي على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، وهما: الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنسي ماركوس تورام.

وفرض إنتر ميلان التعادل السلبي على مانشستر سيتي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك خارج ملعبه، ليبحث عن حصد أول 3 نقاط أمام النجم الأحمر.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث سيشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق سيخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة النجم الأحمر الصربي

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بافارد، دي فري، باستوني

خط الوسط: دومفريس، زيلينسكي، مختيريان، تشالهان أوغلو، أوجستو.

وفي الهجوم: مهدي طارمي، ماركو أرناوتوفيتش.