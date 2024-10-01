التدخل الأمريكي لمساعدة إسرائيل أمام الهجمات الإيرانية بين الدفاع والهجوم

كشف ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، أن بعض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران صوب إسرائيل سقط بعضها بواسطة الدفاعات الجوية فوق الأردن.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه غير معلوم حجم الخسائر الإسرائيلية من الهجمات الإيرانية.

وأكد ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، أن الهجمات الإيرانية قد تكون شكلية، مثل الهجوم الذي شنه حزب الله على مزرعة بقر قبل اغتيال امينه العام حسن نصر الله، ولم يحدث خسائر تذكر.

وأوضح أن القطع البحرية الأمريكية إلى جوانب القواعد العسكرية موجودة في المنطقة وقريبة من الأحداث، وسوف تتدخل ولكن لا يعرف حجم تدخلها من حيث الدفاع فقط عن إسرائيل أم ستتحول إلى الهجوم على الداخل الإيراني.

وأردف أن سوق المال في أمريكا تأثر من 5 إلى 10 % بسبب تطورات الأحداث الأخيرة إلى جانب زيادة النفط والبترول بسبب زيادة التأمين في أوقات الحروب.

