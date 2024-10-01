مساعدات مالية وتوصيل مياه للمستحقين بالتعاون في المنيا مع المجتمع المدنى

فى اطار جهود مؤسسات المجتمع المدنى بالمنيا واستمرارا للجهود المبذولة في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة في مصر من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.

قامت مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالعديد بتقديم العديد من الخدمات للمستحقين والغير قادرين وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك تحت اشراف ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا و اماني تامر وكيل المديرية وشيماء سيد مدير إدارة الجمعيات بالمديرية .

حيث قامت مؤسسة مصر الخير بصرف مبالغ مساعدات ماليه جديده لعدد 7 اسر مستحقه منها المرأه المعيله او العائل المريض الذي لا يقدر علي العمل وتم تحويل المبالغ علي البريد وسيتم الصرف لمدة عام قابله للتجديد كما تم التصالح لعدد 4 من الحالات اليوم مع الدائنين باجمالي مبلغ 74000جنيه وجاري انهاء حالة التقاضي والتنازل عن الاحكام .

كما تم الانتهاء من عدد 24 وصلة مياه نقيه بمتوسط تكلفه 7000 جنيه للوصله الواحده وذلك من خلال تبرع موجه لمستحقين من مركزي بني مزار والعدوه كما تم انتاج وتوزيع عدد 250 وجبه يوميا لمدة 20 يوم خلال شهر اكتوبر باجمالي عدد 5000 وجبه .