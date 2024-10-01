اقرأ غدًا في "البوابة".. إسرائيل تُشعل الحرب على 4 جبهات

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الأربعاء 2 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

احتفالًا بيوم القضاء المصري.. السيسي: لا أحد فوق القانون.. والتزام الدولة راسخ باستقلال القضاء

الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في الجنوب اللبناني

.. والحوثيون يعلنون تصعيد هجماتهم العسكرية

19 شهيدًا في غزة.. وهجوم جوي إسرائيلي على دمشق

إسرائيل تُشعل الحرب على 4 جبهات

تحذير شديد اللهجة واشنطن تؤيد تفكيك البنية التحتية الهجومية لحزب الله

رئيس وزراء لبنان: بلادنا تواجه "أخطر المحطات" في تاريخها