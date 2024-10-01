البحيرة تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الموجة 23 لإزالة التعديات

شددت الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، على إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين والحفاظ على حق الدولة والرقعة الزراعية، مع التأكيد على توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن،

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة والذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة،

حضر الإجتماع، الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، واللواء حسن موافى، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي شركات المرافق العامة، بالإضافة إلى ممثلي المشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، تكثيف العمل بملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضي أملاك الدولة بالإضافة إلي تكثيف جهود المحافظة فى مكافحة حرق قش الأرز.

ووجهت بقيام كل رئيس مركز ومدينة بتقسيم المدينة إلي قطاعات بالتنسيق مع نواب رؤساء الوحدات المحلية للمرور على القطاع الزراعي بشكل دوري ويومي للقضاء على ظاهرة حق قش الأرز، مؤكدة على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع تحرير المحاضر للمخالفين، كما وجهت بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة والوحدات المحلية والرئدات الريفيات وكافة الجهات المعنية للتعريف بخطورة حرق قش الأرز ومواجهة السحابة السوداء والتي سيتم مواجهتها بكل قوة وحزم، مع التوعية والتعريف بأهمية تحقيق عائد مادي من خلال بيع قش الأرز.

كما شددت محافظ البحيرة، بتكثيف جهود الوحدات المحلية فى ملف النظافة والتخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لمدن ومراكز المحافظة، مع إمكانية تحقيق الإستفادة الإقتصادية من تدوير المخلفات، مواجهة ومنع أى مظهر من مظاهر التعديات على الأراضي الزراعية والقضاء عليها فى المهد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة لأى حالة تبوير أو تشوين أو تجريف أو بناء يتم بشكل غير قانوني حفاظا على الرقعة الزراعية، رفع درجة الإستعداد لإستقبال موسم الشتاء والأمطار والتنسيق بين شركة مياه الشرب والوحدات المحلية لتنظيف وتطهير مطابق وصفايات الأمطار مع قيام مديرية الطرق وبالتنسيق مع الوحدات المحلية بسرعة رد الشىء لأصله بكافة الشوارع والميادين قبل بدء فصل الشتاء.

واكدت على تفعيل كافة إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء، وخاصة بالمصالح والمنشأت الحكومية، مع تكثيف الحملات على الأسواق العشوائية وتشديد الرقابة لضبط ورفع الإشغالات والمخالفات والتأكد من التوصيلات الكهربائية، مع تفعيل كافة الإجراءات القانونية حيال سرقة التيار الكهربائي مع عمل تقرير يومي بما تم من إجراءات.

وبشأن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وضحت محافظ البحيرة، خلال الإجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

خلال الاجتماع تم استعراض جهود عدد من إدارات الديوان العام للمحافظة فى عدد من القطاعات الحيوية، حيث قامت إدارة التخطيط والمتابعة باستعراض موقف الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث وجهت الدكتورة چاكلين عازر بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة مع وضع منهجية لإدارة تلك المشروعات وتكثيف الإجراءات الهادفة إلي تحقيق المستهدف منها، كما أكدت على تحقيق الصالح للمواطنين والحفاظ على المال العام وعمل دراسة ميدانية للوقوف على احتياجات كل مدينة ومركز.

ووجهت محافظ البحيرة بدراسة الخطة الاستثمارية الجديدة بشكل جيد والوقوف على الجدوى والعائد الاقتصادي واحتياجات المواطنين منها لتنفيذها على الوجه الأكمل والأمثل.

وتم استعراض جهود منظومة الشكاوى الحكومية وإدارتي أملاك الدولة والتخطيط العمراني للوقوف على جهودهما فى ملفات التعديات والتقنين والتصالح، كما تم استعراض جهود المركز التكنولوجي، حيث أكدت الدكتورة چاكلين عازر، على توفير كافة أشكال الدعم للوحدات المحلية لإنجاز هذه الملفات بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الموجة الـ 23 لإزالة التعديات.

وأشارت محافظ البحيرة إلي الخدمات التي يتم تقديمها من خلال بوابة خدمات المحليات، والتي تم تدشينها بهدف التسهيل والتيسير علي المواطنين، مؤكدة على دور كافة أجهزة المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني فى التوعية بأهمية الخدمات التي يتم تقديمها من خلال البوابة على الإنترنت وطرق طلب الخدمة.

تدشين مبادرة لتشجيع طلاب وطالبات المدارس على القراءة والكتابة

خلال الإجتماع قالت محافظ البحيرة إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدشين مبادرة لتشجيع طلاب وطالبات المدارس من سن 10 : 15 سنة على القراءة والكتابة وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وكذا استغلال طاقات شباب المتطوعين بالمراكز التابعة للشباب والرياضة بعد تأهليهم وتدريبهم من قبل متخصصين بالتربية والتعليم.

ووجهت بحصر الطلبة المستهدفين بالمبادرة، وإشراكهم لتحقيق أهداف المبادرة، كما وجهت بتشكيل مجموعة عمل للوقوف على الاحتياجات الفنية لإنجاح المبادرة.

