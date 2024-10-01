تشكيل باير ليفركوزن وميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ميلان الإيطالي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق باير ليفركوزن، اليوم الثلاثاء، نظيره ميلان على ملعب باي أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود فلوريان فيرتز تشكيل باير ليفركوزن أمام ميلان، رفقة النيجيري فيكتور بونيفاس، والمغربي أمين عدلي.

تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة ميلان

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي

خط الدفاع: إدموند تابسوبا، جوناثان تاه، بييرو هينكابي.

خط الوسط: جيريمي فريمبونج، جرانيت تشاكا، أليكس جارسيا، أليخاندرو جريمالدو

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز، فيكتور بونيفاس، أمين عدلي.

كما أعلن البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يواجه به باير ليفركوزن، والذي جاء كالتالي.

تشكيل ميلان لمواجهة باير ليفركوزن

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إيميرسون رويال، فيكايو توموري، ماتيو جابيا، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: روبن لوفتوس تشيك، يوسف فوفانا، تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: رافائيل لياو، تامي أبراهام، كريستيان بوليسيتش.