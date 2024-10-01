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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية.. يد الأهلي تفرط في التأهل للنهائي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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فرط الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي في فرصة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد وخسر بغرابة أمام فريق ماجديبورج الإلماني حامل لقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد بنتيجة 28- 23 في المباراة التي تقام ضمن منافسات الدور نصف نهائي من بطولة العالم للأندية لكرة اليد، والتي تحتضنها العاصمة الإدارية في الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر الجاري.
وأنهى فريق اليد بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما بفارق 3 أهداف، إذ نجح لاعبو فريق الأهلي في السيطرة على مجريات الشوط وأحداثه لينتهي بنتيجة 12-15.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع برشلونة في مباراة تحديد المركز الثالث والميداليه البرونزية بينما يلعب وماجدوبيرج الألماني مع فيزبريم المجري في النهائي يوم الخميس. 
وتحتضن الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، المباراة التي تجمع بين الأهلي وماجديبورج الألماني، في 8 من مساء اليوم الثلاثاء، ببطولة كأس العالم للأندية. 

الأهلي وماجدوبيرج كأس العالم للأندية لكرة اليد صالة العاصمة الإدارية الجديدة