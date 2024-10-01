محافظ دمياط يستعرض رؤية متكاملة للخطة الاستثمارية



ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، ورؤساء قطاعات المرافق و المديريات الخدمية والهيئات ، لبحث آليات إعداد رؤية متكاملة للمحافظة لادارجها بخطط للعام المالى القادم ( ٢٠٢٦/٢٠٢٥) .

شهد الاجتماع استعراض شامل لخطط تلك الجهات ، وناقش " الشهابى " المشروعات المقترح ادراجها بكافة القطاعات ، وعلى هذا الصعيد ،، بحث " محافظ دمياط " محاور المشروعات وفقًا للأهمية والأولوية ، لتحديد إمكانية التنفيذ ، فى إطار رؤية كل جهة والخطة التى يتم العمل وفقًا لها .

أوضح " المحافظ " أنه بالإشارة إلى المنهجية التكاملية التى تستهدفها المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " من خلال تكامل جهود كافة الجهات لتوفير جميع الخدمات للمواطنين، تعمل المحافظة على تطبيق تلك المنهجية من خلال تكاتف جميع الجهات والقطاعات ، لوضع رؤية مستقبلية متكاملة لمحافظة دمياط، من خلال تحديد المشروعات والاعمال التى يتطلب تنفيذها، لادراجها بخطة العام المالى القادم، مما يساهم فى تحقيق الصالح العام و طفرة تنموية بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه يتم دراسة كافة المحاور المتعلقة بالخطط المقترحة لتحقيق الأهداف الرامية نحو إعداد الرؤية المتكاملة و وضعها حيز التنفيذ بحلول العام المالى الجديد.

كان محافظ دمياط، قد ترأس اليوم، اجتماعًا لمناقشة مقترحات الوحدات المحلية للمراكز والمدن للخطة الاستثمارية للعام المالى القادم ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

خلال الاجتماع، استعرض رؤساء الوحدات المحلية خططهم للمشروعات المختلفة بقطاعات الرصف ورفع كفاءة الطرق والحماية المدنية والمعدات ومهام الانارة و غيرها من القطاعات ، لادراجهم بالخطة الاستثمارية وفقًا للأهمية والأولوليات ، وبحث " المحافظ " موقف تلك المقترحات و المقايسات المبدئية لبعض المشروعات المقترحة