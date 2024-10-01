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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط يستعرض رؤية متكاملة للخطة الاستثمارية

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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ترأس  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط،  ورؤساء قطاعات المرافق و المديريات الخدمية والهيئات ، لبحث آليات إعداد رؤية متكاملة للمحافظة لادارجها بخطط للعام المالى القادم ( ٢٠٢٦/٢٠٢٥) .

شهد الاجتماع استعراض شامل لخطط تلك الجهات ، وناقش " الشهابى "  المشروعات المقترح ادراجها بكافة القطاعات  ، وعلى هذا الصعيد ،، بحث " محافظ دمياط " محاور المشروعات وفقًا للأهمية والأولوية ، لتحديد إمكانية التنفيذ ، فى إطار رؤية كل جهة والخطة التى يتم العمل وفقًا لها .

 أوضح " المحافظ " أنه بالإشارة إلى المنهجية التكاملية التى تستهدفها المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " من خلال تكامل جهود كافة الجهات لتوفير جميع الخدمات للمواطنين،  تعمل المحافظة على تطبيق تلك المنهجية من خلال تكاتف جميع الجهات والقطاعات ، لوضع رؤية مستقبلية متكاملة لمحافظة دمياط،  من خلال تحديد المشروعات والاعمال التى يتطلب تنفيذها،  لادراجها بخطة العام المالى القادم،  مما يساهم فى  تحقيق  الصالح العام و طفرة تنموية بالمحافظة،  والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،  مؤكدًا أنه يتم دراسة كافة المحاور المتعلقة بالخطط المقترحة لتحقيق الأهداف الرامية نحو إعداد الرؤية المتكاملة و وضعها حيز التنفيذ بحلول العام المالى الجديد.

كان محافظ  دمياط،  قد ترأس اليوم،  اجتماعًا لمناقشة مقترحات الوحدات المحلية للمراكز والمدن للخطة الاستثمارية للعام المالى القادم ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ،  بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

خلال الاجتماع، استعرض رؤساء الوحدات المحلية خططهم للمشروعات المختلفة بقطاعات الرصف ورفع كفاءة الطرق والحماية المدنية والمعدات ومهام الانارة و  غيرها من القطاعات ، لادراجهم بالخطة الاستثمارية وفقًا للأهمية والأولوليات ، وبحث " المحافظ " موقف تلك المقترحات و المقايسات المبدئية لبعض  المشروعات المقترحة 

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