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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سفارة مصر في بيروت تدعو المواطنين لاستخراج وثائق سفر جديدة

السفارة المصرية في
السفارة المصرية في بيروت
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وجهت السفارة المصرية في بيروت نداءً للمواطنين المصريين الذين فقدوا جواز سفرهم أو انتهت صلاحية جوازاتهم، حيث دعتهم إلى الإسراع في زيارة السفارة بهدف الحصول على وثيقة سفر جديدة.

وأوضحت السفارة أنه يتوجب على المواطنين تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية المصرية التي تثبت الجنسية المصرية، بما في ذلك صورة أو أصل من جواز السفر المنتهي أو المفقود، أو بطاقة الرقم القومي، أو شهادة إنهاء الخدمة العسكرية، أو رخصة قيادة مصرية، بالإضافة إلى تصريح عمل صادر عن الجهات المصرية. كما يتطلب الأمر إرفاق صورة شخصية.

وأكدت السفارة أنها ستقوم باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وثائق السفر خلال أيام العمل الرسمية، حيث ستستقبل الطلبات من الساعة 12 ظهرًا وحتى 3 عصرًا.

بيروت السفارة المصرية الجنسية المصرية