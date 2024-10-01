محلل سياسي: إسرائيل استهانت بالتحذير الأمريكي من الهجوم الإيراني

كشف محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني، مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية بعد بدء الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل باستخدام الصواريخ الباليستية.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة الإيرانية اكتشفت خداع الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد الحرب في كلا من غزة ولبنان.

وتابع محمد سعيد الرز: الحرب الإقليمية الموسعة قد بدأت برد إيران على إسرائيل، الأمر الذي حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، فحن أمام مفاجآت عديد قد تحدث خلال الأيام المقبلة.

وأردف الرز: لا نستطيع التكهن بالرد الإسرائيلي على الصواريخ الإيرانية، فقد حذرت الولايات المتحدة الأمريكية؛ إسرائيل في وقت سابق من اليوم، ويبدو أن إسرائيل استهانت بتحذير أمريكا من الهجمات الإيرانية المحتملة.

وأكد محمد سعيد الرز، أن هناك فشلا استخباراتيا إسرائيليا لمعرفة توقيت القصف الإيراني على تل أبيب بالصواريخ الباليستية واستهداف عدة مناطق في الداخل الإسرائيلي.

وأشار سعيد الرز، إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني قادرة على مواجهة الجيش الإسرائيلي، فهو يمتلك الأسلحة القوية التي تمكنه من قصف إسرائيل وإحداث ضربات مؤثرة في الوقت المناسب.