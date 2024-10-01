تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره سلوفان براتيسلافا بالملعب الوطني في سلوفاكيا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، تشكيل مانشستر سيتي أمام سلوفان براتيسلافا، بمعاونة البلجيكي جيريمي دوكو والبرازيلي سافينيو.

يشارك فيل فودين أساسيًا مع مانشستر سيتي أمام الفريق السلوفاكي، لتعويض غياب كيفين دي بروين صانع ألعاب الفريق، الذي يغيب للإصابة.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث سيشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق سيخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

يخوض مانشستر سيتي مباريات على أرضه ضد: إنتر ميلان الإيطالي، كلوب بروج البلجيكي، فينورد الهولندي، سبارتا براج التشيكي.

أما خارج أرضه، أمام كل من: باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: ريكو لويس -جون ستونز - مانويل أكانجي - جوشكو جفارديول

خط الوسط: ماتيوس نونيز - إلكاي جوندوجان - فيل فودين

وفي الهجوم: سافينيو - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.