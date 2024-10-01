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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

هربا من جحيم زوجها.. سيدة تقفز من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أُصيبت سيدة بإصابات بالغة وحالتها العامة سيئة عقب قيامها بالقفز من الطابق الرابع والاصطدام بسيخ حديدي أثناء سقوطها، وذلك هربا من تعدي زوجها خلال مشاجرة نشبت بينهما بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على سيدة مصابة بإصابات بالِغة، وبعمل التحريات تبين قيام المصابة بالقفز من الطابق الرابع هربا من تعدي زوجها خلال مشاجرة نشبت بينهما واصطدمت بسيخ حديدي أثناء سقوطها مما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة جري نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفَّظت الأجهزة الأمنية على الزوج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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