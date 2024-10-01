أسعار النفط ترتفع بأكثر من 5% بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا تجاوز 5% يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت إيران عن بدء هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل.

وقد تداولت العقود الآجلة للخام الأمريكي القياسي مؤخرًا بالقرب من 71 دولارًا للبرميل، وهو مستوى مماثل لما كانت عليه الأسعار قبل أسبوع.

في الأسابيع الأخيرة، استقرت أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها خلال عدة سنوات، على الرغم من سلسلة الضربات التي شنتها إسرائيل في لبنان ضد جماعة حزب الله، المدعومة من إيران.

وأدت هذه الحملة المتزايدة إلى تجديد المخاوف من إمكانية حدوث مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.

حتى الآن، كانت الأسواق النفطية تُظهر نوعًا من التفاؤل نسبيًا رغم التصعيد المستمر للعنف في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر بمقدار 3.61 دولار، أي بنسبة 5.03%، لتصل إلى 75.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش.

وفي الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر نوفمبر بمقدار 3.54 دولار، أو 5.19%، لتصل إلى 71.71 دولار للبرميل.

يذكر أن احتمال اندلاع صراع مسلح بين إيران وإسرائيل قد أثار القلق بشأن استقرار إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

وبدأ مراقبو السوق في تقييم المخاطر المتزايدة المرتبطة بقطع الإمدادات، التي قد تتفاقم إذا انتشر النزاع؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.