الحرس الثوري: 80 صاروخًا أصابت أهدافها بدقة في الهجوم على إسرائيل

أفادت وكالة أنباء "فارس" أن مصادر من الحرس الثوري الإيراني أكدت أن 80 صاروخًا من أصل 250 تم إطلاقها قد أصابت أهدافها بدقة.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل هجومًا صاروخيًا واسع النطاق من قبل إيران، حيث تم استهداف مناطق متعددة بأعداد كبيرة من الصواريخ.

وأوضح الحرس الثوري أن هذا الهجوم هو رد على اغتيال شخصيات بارزة مثل إسماعيل هنية، وحسن نصر الله، واللواء عباس نيلفوروشان، حيث استهدفت إيران بقوة ما أسمته "قلب الأراضي المحتلة" بمئات الصواريخ.

وفي رسالة تهديد واضحة، حذر الحرس الثوري إسرائيل في بيانه من أن أي رد فعل من جانبها سيقابل بهجمات أكثر عنفًا.

كما أشار الحرس إلى أنهم قد أعلنوا سابقًا عن استهدافهم مختلف المناطق الإسرائيلية بإطلاق أكثر من 400 صاروخ من أنواع متعددة.