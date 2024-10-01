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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جوتيريش يحذر من تداعيات توسيع دائرة الصراع في المنطقة

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش
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أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن استنكاره لزيادة حدة النزاع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التصعيدات المتكررة تسهم في توسيع دائرة الصراع.

جاء ذلك بعد أن قامت إيران بإطلاق سلسلة من الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل ردًا على الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد جماعة حزب الله في لبنان.

وفي بيان له يوم الثلاثاء، أكد جوتيريش على ضرورة إنهاء هذا الوضع المتوتر، مشددًا على أهمية العمل من أجل تحقيق وقف شامل لإطلاق النار.

وأضاف أنه من الضروري أن تتوقف الأعمال العدائية لضمان سلامة المنطقة واستقرارها.

أنطونيو جوتيريش الشرق الأوسط إيران إسرائيل لبنان