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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة بتشكيل هجومي أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة
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أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة يونج بويز السويسري، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الثلاثاء، نظيره يونج بويز على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل برشلونة مباراته ضد يونج بويز بتشكيل هجومي، حيث دفع فليك بالرباعي: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، فيران توريس، ورافينيا.

ويسعى البلوجرانا لتحقيق الفوز على يونج بويز، لحصد أول 3 نقاط له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وخسر برشلونة من موناكو بهدفين مقابل هدف، خلال الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات التقليدي)، ليشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

يخوض برشلونة مواجهات على ملعبه أمام كل من: بايرن ميونخ الألماني - أتالانتا الإيطالي - يونج بويز السويسري - بريست الفرنسي.

وخارج أرضه ضد كل من: بوروسيا دورتموند الألماني - بنفيكا البرتغالي - النجم الأحمر الصربي - موناكو الفرنسي.

تشكيل برشلونة لمواجهة يونج بويز

حراسة المرمى: إينياكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري - كاسادو - رافينيا

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

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