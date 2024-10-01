المشدد 5 سنوات لعاطل ضبط بحشيش وسلاح أبيض بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات في حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض مطواه بمنطقة منشأه ناصر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل وله معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض – مبلغ مالى). وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.