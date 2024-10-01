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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية.. فريق يد الأهلي يتقدم على ماجديبورج في الشوط الأول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حسم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدمًا علي فريق ماجديبورج الإلماني حامل لقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الدور نصف نهائي من بطولة العالم للأندية لكرة اليد، والتي تحتضنها العاصمة الإدارية في الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر الجاري.
استطاع فريق اليد بالنادي الأهلي أن يحسم الشوط الأول لصالحه بفارق 3 أهداف، إذ نجح لاعبو فريق الأهلي في السيطرة على مجريات الشوط وأحداثه لينتهي بنتيجة 12-15.
وتحتضن الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، المباراة التي تجمع بين الأهلي وماجديبورج الألماني، في 8 من مساء اليوم الثلاثاء، ببطولة كأس العالم للأندية. 

فريق يد الأهلي فريق ماجديبورج الألماني كأس العالم للأندية لكرة اليد