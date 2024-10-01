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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تحقق في واقعة اعتداء معلم على طالب داخل مدرسة بالبدرشين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتدي معلم بالضرب على طالب بسبب حديثه مع زميله أثناء الحصة داخل مدرسة بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ولي أمر طالب 10 سنوات برفقته نجله يتهم معلم رياضيات بالتعدي بالضرب علي نجله في منطقة حساسة بالقدم، بسبب ملاحظة المعلم حديث نجله مع زميله أثناء الحصة، حيث قام بالتعدي عليه بالضرب ركلا بالاقدام وبالعصأ داخل المدرسة الكائنة بدائرة المركز.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهود لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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