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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية

تراجع الأسهم الأوروبية
تراجع الأسهم الأوروبية
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تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء نتيجة تردد المستثمرين في المخاطرة بسبب القلق المتزايد من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا بنسبة 0.4%، مما أدى إلى فقدان المكاسب التي حققها في وقت سابق عندما ارتفع بنسبة 0.5%.

ورغم الاتجاه العام الهابط للسوق، شهدت أسهم شركات الطاقة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.3%، مستفيدة من المكاسب التي حققها النفط.

في الوقت نفسه، حقق سهم شركة الدفاع الألمانية "راينميتال" ارتفاعًا كبيرًا بلغت نسبته 5.1%، بينما زادت أسهم شركة "ساب" السويدية بنسبة 3.5%.

كما شهد سهم شركة "كوفيسترو" قفزة بنسبة 3.8% بعد أن أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن إتمام صفقة شراء الشركة المنتجة للمواد الكيميائية، حيث بلغت قيمة الصفقة 14.7 مليار يورو (16.3 مليار دولار)، شاملة الديون.

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