أسهم أوروبا تتراجع مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء نتيجة تردد المستثمرين في المخاطرة بسبب القلق المتزايد من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا بنسبة 0.4%، مما أدى إلى فقدان المكاسب التي حققها في وقت سابق عندما ارتفع بنسبة 0.5%.

ورغم الاتجاه العام الهابط للسوق، شهدت أسهم شركات الطاقة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.3%، مستفيدة من المكاسب التي حققها النفط.

في الوقت نفسه، حقق سهم شركة الدفاع الألمانية "راينميتال" ارتفاعًا كبيرًا بلغت نسبته 5.1%، بينما زادت أسهم شركة "ساب" السويدية بنسبة 3.5%.

كما شهد سهم شركة "كوفيسترو" قفزة بنسبة 3.8% بعد أن أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن إتمام صفقة شراء الشركة المنتجة للمواد الكيميائية، حيث بلغت قيمة الصفقة 14.7 مليار يورو (16.3 مليار دولار)، شاملة الديون.