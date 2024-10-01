عائلتي تحت وطأة الغارات.. رسالة مؤثرة من وسام أبو علي

حرص المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي على توجيه رسالة لدعم أهالي غزة ولبنان، ضد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة .

نشر وسام أبو علي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام رساله مؤثرة قال فيها : عادة لا أرغب في التعليق كثيرًا على السياسة، الموضوع قريب جدًا مني، ولكن الآن عائلتي بأكملها عالقة في لبنان، تحت وطأة الغارات الجوية والحرب الدائرة هناك ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا مكان يختبئون فيه، كل دقيقة يشعرون وكأن زلزالًا يضربهم.

وأضاف: أرجو منكم الدعاء لعائلتي، ولجميع اللبنانيين والفلسطينيين، فهذا أقل ما يمكننا فعله لجميع الأشخاص العالقين بين الحياة والموت شكرًا.

واهدر وسام أبو علي ضربة الجزاء الأخيرة للنادي الأهلي أمام الزمالك في السوبر الأفريقي ليخسر الفريق الأحمر البطولة.