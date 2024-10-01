حكيمي يزين تشكيل باريس سان جيرمان أمام أرسنال بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أرسنال الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره أرسنال بملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يزين المغربي أشرف حكيمي، تشكيل باريس سان جيرمان أمام أرسنال، في ظل جلوس مواطنه نوفل الحناشي على مقاعد البدلاء.

ويتواجد ماركو أسينسيو احتياطيًا مع باريس سان جيرمان أمام الجانرز، بجانب راندال كولو مواني، وفابيان رويز.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق سيخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليام باشو - نونو مينديش

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فيتينيا - جواو نيفيس

وفي الهجوم: ديزيري دوي - لي كانج إن - برادلي باركولا.