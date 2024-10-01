محافظ الغربية: مستشفى حميات المحلة ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل

هنأ اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ومسؤولي مستشفى حميات المحلة؛ وذلك لتعاقد مستشفى حميات المحلة وهيئة التأمين الصحي الشامل كأول مستشفى في محافظة الغربية حكومي وجامعي وخاص، تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظه في خطوة تسبق الخطة الموضوعه للمحافظات التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها بأكثر من خمسة سنوات جاء ذلك عقب اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة والاعتماد " جهار".

واشاد محافظ الغربية بالأداء المتميز لمديرية الصحة بالغربية وتحقيقها المراكز المتقدمة في كافة الخدمات وفي تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وأثنى الجندي على دور وكيل الوزارة الرائد في النهوض بقطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور أسامة بلبل أن السبب الأساسي للنجاح هو بجميع العاملين بمديرية الصحة ومستشفي حميات المحلة مقدمًا الشكر لهم على مساهمتهم الفاعلة وجهودهم الملموسة للخروج بهذه الصورة المُشرفة للمحافظة بالكامل.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية، الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ود أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي لدعمهم المتواصل واهتمامهم الكبير بتقديم كافة سبل الدعم لتطوير المنظومة الصحية، وتحقيق النتائج المرجوة.