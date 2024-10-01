إطلاق إشارة البدء لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين

أطلق اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية إشارة البدء لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والذي تقيمه محافظة الإسماعيلية للعام الرابع والعشرين، وبدأت الاحتفالات بشارع محمد علي أمام المبنى القديم لديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج المستشار العسكري بالمحافظة العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، اللواء هنري ابراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

كما شارك في الحضور وفد من الهيئة العامة لقصور الثقافة الذي يضم الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ماهر كمال مدير المهرجان، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

بدأ المهرجان بديفليه "عرض فني استعراضي" تشارك فيه جميع الفرق المشاركة فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في نسخته الرابعة والعشرين، بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد على، ووصولًا حتى المنصة المقامة أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.

يشارك في المهرجان هذا العام ١٩ فرقة، منها فرق من دول "الجزائر، رومانيا، إندونيسيا، الأردن، الهند"، و١٢ فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، الشلاتين التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقي والغناء الشعبي"، بالإضافة إلى فرقتي لذوي الهمم "فرقة هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

وتستعرض الفرق المشاركة بالمهرجان فنونها التراثية والمعبرة عن بيئاتها بطابور استعراضي، ثم تقديم فقرة استعراضية لكل فرقة بشكل منفرد.

وأشاد أكرم بشعب الإسماعيلية وما لمسه من تحضر ورقي الجماهير مثنيًا على إخراج المهرجان بالصورة التي تليق بأهالي الإسماعيلية الكرام.

وشدد على أهمية إقامة المهرجان لما يشيعه من بهجة وسرور لأهالي الإسماعيلية الكرام منوهًا أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يعد محفلًا دوليًا وقبلة للفنون وملتقى الثقافات.

ووجَّه أكرم الشكر لوزارة الثقافة تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو والهيئة العامة لقصور الثقافة والقائمين على المهرجان، والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة على المجهود الذي بذل على مدار الأيام الماضية والفرق المشاركة في المهرجان، مثمنًا روح التعاون البنَّاء بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية.

كما وجَّه التحية لفريقتي ذوي الهمم من القلوب البيضاء والنادي العام لهيئة قناة السويس مشيدًا بأولياء أمورهم وحرصهم على المشاركة في المهرجان مشيرًا إلى أن إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين في هذا الشهر يأتي بالتزامن مع احتفالات مصر بنصر أكتوبر المجيد عام ١٩٧٣، والعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية الذي يوافق السادس عشر من أكتوبر، وهو يومًا مخلدًا في تاريخ الوطنية المصرية عامة، وشعب الإسماعيلية خاصة في ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي عام ١٩٥١.

من جانبه، صرح أشرف سليمان مدير إدارة السياحة بالمحافظة أنه سيبدأ حفل الافتتاح لمهرجان الإسماعيلية الدولي الرابع والعشرين للفنون الشعبية، مساء غدً الأربعاء فى المسرح الرئيسي بقصر ثقافة الإسماعيلية، بمشاركة ١٩ فرقة أجنبية وعربية ومصرية.



وقال أنه سيتم إقامة عروض فنية يومية خلال فترة انعقاد المهرجان في الفترة من ٢ حتى ٧ أكتوبر الجاري بعدد من المسارح بمدينة الإسماعيلية، منها مسرح الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، نادي الدنفاه، إلى جانب عروض فنية بشاطئ الفيروز بمدينة فايد لمدة يومين، ويوم واحد في نادي تحسين البيئة بمدينة القنطرة غرب، ومركز الشباب بمدينة القصاصين.

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