أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق أرسنال، اليوم الثلاثاء، نظيره باريس سان جيرمان على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود بوكايو ساكا تشكيل أرسنال أمام باريس سان جيرمان، رفقة جابرييل مارتينيلي وليوناردو تروسارد.

وكان أرسنال، خرج بالتعادل السلبي أمام أتالانتا الإيطالي خارج ملعبه، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق سيخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

تشكيل أرسنال لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - كاي هافيرتز

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - ليوناردو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.