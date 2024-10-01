هيئة مياه الشرب بالأقصر تعلن الجدول الزمني لمشروعات الزينية

أعلنت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن الجدول الزمني لمشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية، وذلك على هامش افتتاح محطة رفع المدامود بحري الرئيسية ضمن مشروع صرف صحي الزينية وإعلان بدء التشغيل الفعلي لها.

الجدول الزمني لمشروعات الزينية

وأوضحت رقية حماد، أن البرنامج الزمني سيكون كالتالي: المدامود بحري (الرئيسية) تم التشغيل، الزينية بحري ٣١ أكتوبر الجاري، والصعايدة ٣١ يناير المقبل، ومدامود العجوز ٣١ مارس المقبل، والزينية قبلي ٣٠ أبريل المقبل، والعشي ٣١ مايو المقبل، والمدامود قبلي ٣٠ يونيو المقبل.

كان المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قد عقد لقاء جماهيريا للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين بمركز ومدينة الزينية، المتمثلة فى تشغيل محطة الشاعر المتوقفة أعمالها منذ سنوات، وإنهاء كافة أعمال محطات مشروع الصرف الصحي لمركز الزينية، وإدخال كافة خدمات المرافق والغاز الطبيعي تباعاً لانتهاء أعمال الصرف الصحي.

وأوضح عمارة، للمواطنين أنه بخصوص أعمال محطة الشاعر فهى عزبة تتبع المدامود قبلى وبمجرد انتهاء أعمال وتشغيل محطة المدامود قبلى سيتم تشغيل المحطات التابعة لها وتوصيل خدمات الصرف الصحي.

وأشار إلى أنه جارى العمل على قدم وساق لأعتماد المخططات الاستراتيجية للنجوع والعزب على مستوى مراكز ومدن المحافظة لضمها للحيز العمرانى و أستكمال كافة المشروعات التنموية والخدمية المتعطلة.

لقاء المواطنين مع المحافظ (1)

لقاء المواطنين مع المحافظ (2)

لقاء المواطنين مع المحافظ (3)

لقاء المواطنين مع المحافظ (4)

لقاء المواطنين مع المحافظ (5)

لقاء المواطنين مع المحافظ (6)

لقاء المواطنين مع المحافظ (7)

لقاء المواطنين مع المحافظ (8)

لقاء المواطنين مع المحافظ (9)

لقاء المواطنين مع المحافظ (10)

لقاء المواطنين مع المحافظ (11)