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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: بايدن أمر الجيش الأمريكى بمساعدة إسرائيل ضد هجمات إيران

جو بايدن
جو بايدن
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر الجيش الأمريكى بمساعدة إسرائيل فى الدفاع ضد هجمات إيران
كان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل اليوم الثلاثاء.

كما أعلن مرور عدد من الصواريخ من سماء جنوب دمشق.

ومنذ قليل، أفادت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي بوقوع حادث إطلاق نار في تل أبيب أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة.

وأوضحت الإذاعة أن أحد المسلحين تم تحييده بالقرب من موقع الحادث، فيما أفادت مصادر باستشهاد اثنين من منفذي العملية.
من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك مسلحين اثنين قاما بإطلاق النار على المدنيين من المسافة صفر.

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