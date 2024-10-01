بتكلفة 200 مليون جنيه.. افتتاح محطة رفع صرف صحي بالأقصر.. صور

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، محطة رفع المدامود بحري الرئيسية ضمن مشروع صرف صحي الزينية، الذي بلغت تكلفته نحو ٢٠٠ مليون جنيه، لتخدم أهالي نجع جاد الكريم البالغ عددهم ٨١١١ نسمة، وأهالي المدامود بحري بواقع ١٦١١٠ نسمة.

وأوضحت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تم التشغيل الفعلى جزئيًا لمحطة رفع المدامود بحري، بعد إنهاء كافة الأعمال الخاصة من قبل شركة جبالكو للمقاولات بها وفقًا للجداول الزمنية المقررة لمشروع الصرف الصحي لمركز الزينية.

خلال الافتتاح، استعرضت رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، خطة دخول الصرف الصحي لكافة قرى مركز الزينية، مشيرة إلى دخول خدمة الصرف الصحي لقرية الزينية بحري آواخر شهر أكتوبر الجاري.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر، على جهود الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، لتوصيل خدمات الصرف الصحي لكافة قرى مراكز ومدن المحافظة، وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مشيراً إلى أنه بمجرد انتهاء مشروعات الصرف الصحي بمركز الزينية، سيتم تكثيف العمل لأدخال الغاز الطبيعي وغيره من الخدمات الأخرى.

إنهاء أعمال المرحلة الأولى لحياة كريمة بمركز أرمنت ٣٠ ديسمبر المقبل

وأعلن محافظ الأقصر، أنه فى ظل التوجيهات الرئاسية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، سيتم إنهاء كافة أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة أرمنت ٣٠ ديسمبر المقبل، ليصبح أول مركز على مستوى محافظة الأقصر، منتهية به كامل الأعمال المخططة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

حضر الافتتاح، الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والعميد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذي الجهاز التنفيذي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وحجازي النحاس نائب رئيس مركز الزينية، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالأقصر.

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افتتاح محطة رفع المدامود (2)

افتتاح محطة رفع المدامود (3)

افتتاح محطة رفع المدامود (4)

افتتاح محطة رفع المدامود (5)

افتتاح محطة رفع المدامود (6)

افتتاح محطة رفع المدامود (7)

افتتاح محطة رفع المدامود (8)

افتتاح محطة رفع المدامود (9)

افتتاح محطة رفع المدامود (10)

افتتاح محطة رفع المدامود (11)

افتتاح محطة رفع المدامود (12)

افتتاح محطة رفع المدامود (13)

افتتاح محطة رفع المدامود (14)

افتتاح محطة رفع المدامود (15)

افتتاح محطة رفع المدامود (16)

افتتاح محطة رفع المدامود (17)

افتتاح محطة رفع المدامود (18)

افتتاح محطة رفع المدامود (19)