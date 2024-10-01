بعد الهجوم الإيراني.. 4 دول تغلق مجالها الجوي

أغلقت أربع دول مجالها الجوي، وذلك بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء الثلاثاء.

وبعد الهجوم بدقائق، أعلنت كل من الأردن والعراق وإسرائيل إغلاق مجالها الجوي تحسبًا للتصعيد واستمرار الرشقات الصاروخية، كما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عن تعليق الحركة الجوية في مطار بن جوريون، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقالت مصادر بالحرس الثوري الإيراني: بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة، لافتة إلى أن العملية التي تم تنفيذها تمت بناءً علي قرار من المجلس الأعلي القومي.

وفي السياق ذاته سقط صاروح إيراني في الأراضي الأردنية، وفق لقطات فيديو حية أذاعتها الفضائيات الإخبارية.