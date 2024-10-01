مصادر ترجح: محمد معيط الأقرب لمنصب ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد

أفادت مصادر عديدة مطلعة، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، تم المرشح الأقرب لتولي منصب ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي خلفا لـ محمود محيي الدين الذي انتهت مدته، بعد أن قضى دورتين في هذا المنصب منذ عام 2020.



وعمل الدكتور محمد معيط، نائبا لوزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية بدءًا من مارس 2016 وحتى اختياره وزيرا للمالية في في عام 2018.

ويتميز الدكتور محمد معيط، بخبرة كبيرة في دولاب العمل الحكومي، حيث عمل منذ سنة 2007 مساعدا لوزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية في عهد يوسف بطرس غالى آخر وزير مالية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

واستمر معيط في منصبه مساعدا لوزير المالية بعد ثورة 25 يناير وحتى استقالته في عهد جماعة الإخوان عام 2013، ثم عمل بعدها نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية حتى عام 2015، كما شغل منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة.